Morena pide paciencia a ciudadanos para alcanzar objetivos del INSABI

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados cerró filas en torno al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y descartó que tenga problemas de operación; sin embargo pidió a los ciudadanos “paciencia y comprensión” para alcanzar sus objetivos.



El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el INSABI sea el origen de los problemas del sistema de salud.



“El INSABI está recibiendo un sistema de salud que estaba en etapa terminal de cáncer de corrupción, es lo que está recibiendo y va a tener que reorganizar”, pero ese Instituto apenas lleva 8 días; “entonces toda esta publicidad de que el Insabi no está atendiendo, no es cierto”, señaló.



Delgado Carrillo expuso que entonces hay “casos aislados de desinformación, porque es un cambio profundo la integración de los servicios de salud”.

Dijo que tampoco hay fallas en el diseño del instituto, pues de ser el caso “eso no podría verse hasta algunos meses después y que si eso ocurriera pues lo revisaríamos”.



“Pero en ocho días no puedes decir que hubo errores de diseño en la política de un sistema de salud que se descompuso durante muchos años”, agregó.

Al final de cuentas, insistió, el Instituto va a garantizar la salud de los mexicanos con servicios y medicamentos gratuitos.



El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara, Emmanuel Reyes Carmona, aclaró que la atención de primer y segundo nivel está dirigido a personas que no cuentan con seguridad social, quienes pueden acudir con su INE, CURP o acta de nacimiento a cualquier centro de salud y serán atendidos gratuitamente.



Para pacientes de tercer nivel donde requieren de atención especializada para asuntos de salud complejos, el artículo 36 de la Ley General de Salud indica que esos institutos y hospitales pueden percibir cuotas de recuperación por la prestación de los servicios.



Por eso “pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía mexicana pues el Gobierno federal a través del Insabi trabajan para poder lograr que los servicios médicos y medicamentos sean de calidad y de forma gratuita en su totalidad, tal y como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.