MORENA pospone aprobación de reforma eléctrica

Los grupos parlamentarios de MORENA, Verde y PT en la Cámara de Diputados buscarán que la aprobación total de la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador sea para el 15 de abril del próximo año.De acuerdo con el coordinador de MORENA en San Lázaro, Ignacio Mier, se perfila que la primera quincena de abril ya haya sido avalada por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República y, al menos, 17 Congresos estatales, que integran el Constituyente Permanente.Cabe recordar que para que una modificación constitucional sea avalada, debe ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes en San Lázaro; también mayoría calificada en el Senado de la República y al menos 17 Congresos estatales de los 32 que integran la República Mexicana.“Nos propusimos concluir el proceso de reforma eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 Congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Les insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate”, posteó en su cuenta de Twitter el líder morenista.Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez (MORENA), precisó que en la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen de esta iniciativa, se va a discutir este dictamen en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye antes del 15 de diciembre de 2021 y calificó como falsas las versiones de que se discutiría hasta abril de 2022 en San Lázaro.Ignacio Mier precisó que lo que no harán será tratar de aprobarla el próximo 12 de diciembre, pues esa fue la fecha en que se avaló la anterior reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013.“Lo vamos a hacer también con la oposición abiertamente, no tiene por qué espantarnos, vivimos en un país democrático, lo queremos hacer abiertamente. No va a ser el 12 diciembre aprovechándose de que somos un país guadalupano mayoritariamente, para votarlo a la una de la tarde. No, a la una de la tarde los que son guadalupanos le cantarán 'Las mañanitas' a la Virgen, no vamos a aprovecharnos de una tradición fundamental en el pueblo de México”, dijo.Adelantó que, en coordinación con las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, invitarán a las empresas generadoras de energía para confrontar posturas.El vicecoordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, dijo que “sólo en subsidios le estamos dando a ganar a los privados más de 400 mil millones de pesos”.