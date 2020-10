MORENA provoca retroceso electoral en Veracruz: Unidad Ciudadana

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón, criticó las recientes reformas en materia electoral impulsadas por MORENA afirmando que incidirán negativamente en las elecciones de 2021, de ahí que las calificó como un retroceso.



“Es lamentable el grave retroceso que vivimos en Veracruz y que lo disfracen como un ahorro. La democracia ha costado mucho trabajo y es lamentable toda esta situación y afecta no sólo a los partidos, también a los ciudadanos”, opinó.



Señaló que el hecho de que el PREP o el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones lo tenga que realizar el OPLE, así como la desaparición de los Consejos municipales en Distritos extensos, afectará la organización de los comicios.



En su primer mensaje oficial como dirigente partidista, Lobato Calderón no descartó competir para un cargo de elección popular, sin embargo, añadió que el proyecto de Unidad Ciudadana requiere de trabajo y compromiso, lo que “no es nada fácil de cumplir” y por esta razón se enfocará en su dirigencia.



Dijo que el compromiso es impulsar la Agenda 2030 y una planeación de Gobierno a 20 años, lo que ya fue aprobado por el Congreso del Estado cuando fue diputada en la LXIV Legislatura.



Criticó que el actual Congreso tuvo la oportunidad de dar seguimiento a los proyectos de las administraciones municipales y al no hacerlo generó “un vacío enorme”.



Además, anunció que también buscarán medidas para el cuidado del medio ambiente, apoyos a menores con autismo, cambios en materia de educación y propuestas de reformas a plantear ante el Congreso local.



La dirigente sostuvo que no tiene odio o resentimientos hacia las fuerzas políticas a las que perteneció, afirmando que las críticas hacia “políticos chapulines” no aplican a quienes anteponen a los ciudadanos a los colores de un instituto.



“Yo soy de la idea de que los partidos sirven como un vehículo”, mencionó, reiterando que su intención es no replicar las malas prácticas que experimentó en otras fuerzas políticas para ser congruente en su nuevo proyecto.



Garantizó que Unidad Ciudadana tiene estructura para competir en todos los Distritos y municipios de la entidad para el próximo proceso electoral de 2021, pues la invitación a los veracruzanos es participar en un Instituto que no tiene compromisos con nadie y también descartó alianzas con otras fuerzas políticas.



Este lunes, la exdiputada local del PAN organizó una conferencia virtual por redes sociales y la transmitió en una sala de cine con reporteros de la ciudad de Xalapa.



Tras varios problemas técnicos, afirmó que apelarán a la ética y valores, dejando atrás trabas y problemas de grupos internos para postular a buenos candidatos, aunque no se ha definido el método de selección.



“Se buscará que los candidatos postulados sean reconocidos, así como sus planillas, con trabajo previo en sus municipios o distritos, así como experiencia”.



Señaló que no se puede seguir con “ocurrencias” y falta de planeación dentro del Gobierno, por ello es necesario construir un nuevo pacto social y así forjar un mejor rumbo para la entidad.