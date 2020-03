MORENA querría colocar a su Alcalde en Actopan: PRD

En el caso de Actopan, el Congreso del Estado torció la ley y ocasionó un problema grave en donde no lo había y ahora será responsable de la ingobernabilidad que pudiera surgir, aseveró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores.



Lamentó que por ignorancia se pasó por alto el camino que marca la ley en el caso de la revocación del mandato al Alcalde y a la Síndica, que era llamar a los suplentes y si había señalamientos en su contra por corrupción iniciar un juicio de procedencia.



Ahora que renunció el suplente, se tiene que llamar al Regidor primero para que asuma la presidencia del Ayuntamiento y el suplente asumir la titularidad de la residiría, señaló al comentar que no tiene que haber una tormenta en un vaso con agua.



Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se argumente ingobernabilidad para nombrar a otro Alcalde que sea morenita o integrar un Concejo Municipal con filiación al partido.



