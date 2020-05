MORENA quiere poner a modo su candidata a Gobernadora en Veracruz: PAN

El coordinador de la bancada panista en el Congreso de Veracruz, Omar Miranda Romero, aseguró que MORENA busca beneficiarse de la reforma electoral que proponen para controlar las elecciones “a espaldas de los veracruzanos”.



El legislador del blanquiazul replicó a los dichos del coordinador de la bancada de MORENA, Juan Javier Gómez Cazarín, quien aseveró que los diputados que voten en contra de la reforma serán exhibidos.



Miranda Romero reiteró que la mayoría morenista quiere aprovechar la pandemia para su beneficio personal.



“Vamos a tener claro que MORENA busca generar esta reforma para beneficiarse a sí mismos, en medio de una gran pandemia, ellos quieren sacar ventaja de su mayoría y hacerlo a espaldas de los ciudadanos y no lo vamos a permitir”, refirió.



Dijo que es falso que se hayan unido PAN, PRI y PRD en un bloque opositor porque quieran seguir viviendo del erario, sino porque la reforma significa cambios que perjudicarán la democracia.



“Es falso, nosotros hemos señalado que nuestra oposición a esta reforma tiene que ver con que busca poner a modo la posibilidad de que llegue a ser candidata a Gobernadora una Secretaria de Estado; que busca desaparecer los consejos municipales, que son los órganos en los que se da seguimiento a las elecciones”.



Recordó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya dijo que la reforma no ayuda a ser más efectivos ni más económicos los procesos electorales, e incluso evita que se realicen consultas para la revocación de mandato.



“Viene a sorprendernos en un momento en el cual lo más importante es la tragedia que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía. Ponemos el dedo en el renglón porque la reforma no tiene ningún sentido, no ayuda a la democracia y no ayuda a que las elecciones sean más efectivas sino todo lo contrario, busca que el Gobierno en turno tenga el control completo y debilitar a las instituciones”.



El panista recordó que MORENA llegó al poder con la reglamentación vigente, por lo cual dijo es muy extraño que ahora traten de tener el control de todo.



“Cuando han pregonado que quieren más austeridad, mejores servicios y donde todo sea más transparente y es todo lo contrario. Siempre pregonan una cosa pero ciertamente realizan otra muy distinta”.



Insistió que el centro de la atención debe ser atender la pandemia y evitar que el Gobierno quiera “sorprender” a los veracruzanos.



“Que se ponga el centro de la atención en la pandemia y que no se trate de sorprender en un momento difícil con una reforma que en realidad trae más beneficios a quienes están en el Gobierno”.