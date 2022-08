MORENA quiere que militantes den su 'pesito diario' al partido

El nuevo Comité Directivo Estatal de MORENA en Veracruz buscará reactivar la contribución económica de sus militantes hacia el partido, de al menos un peso diario, algo que se había dejado de hacer desde hace varios años."Nuestros estatutos marcan que cada militante de nuestro partido tendría la obligación de aportar al menos un peso diario, pero pues no lo hemos hecho, hay que ir a buscar eso", comentó Estaban Ramírez Zepeta, en compañía de los integrantes de la nueva dirigencia en la Entidad."Se buscará que se vuelva a “operativizar” eso que nosotros empezamos en este movimiento cuando yo fui aquí del distrito 10, del 2012 al 2015; aportábamos nosotros para pagar nuestras rentas, nuestras aguas, la gasolina, todo lo de cuestiones operativas salía de la militancia", recordó Ramírez Zepeta.Rechazó que al interior de su partido haya habido "encontrones" o "asperezas" durante el proceso renovar la dirigencia, agregando que en el movimiento se respetan las opiniones y deferentes puntos de vista y ahora trabajarán aún más por la unidad y consolidación del partido en la Entidad.Sobre el posible interés que tendría el actual delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por competir por la candidatura morenista a la Gubernatura en 2024; aseguró que en su momento tendría que dejar el cargo, definiéndolo como un "compañero valioso".Además, aclaró que la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, funge como presidenta del Consejo Estatal del partido, un cargo honorario que no le obliga a dejar su función gubernamental.También minimizó el hecho de que la actual Alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, supuestamente sería abanderada del PAN a la titularidad del Ejecutivo, ya que aseguró que sin importar si el blanquiazul la postula a ella, o se alía con el PRI o PRD para los comicios de 2024, MORENA triunfará."Nosotros no nos preocupamos por la decisión que va a tomar el PAN, el PRI o el PRD, si van juntos los tres, no es prioridad aquí, ni la oposición", aseveró el ahora líder morenista oficial en el Estado.