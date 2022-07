MORENA renovará coordinadores distritales en Veracruz

Ante la proximidad del proceso interno del Morena para elegir a sus coordinadores distritales, militantes del partido de Orizaba, Zongolica y Mariano Escobedo llamaron a sus correligionarios y simpatizantes a participar en esta jornada para fortalecer la democracia en el partido.En Orizaba, Nicolás Hernández Méndez indicó que la intención es elegir a las mejores personas para que se continúe con el fortalecimiento de la Cuarta Transformación.Señaló que actualmente prevalece mucha desinformación, por lo que los nuevos coordinadores tendrán la tarea de bajar la información correcta a las bases y éstas puedan discernir lo que les llega de la manera adecuada.Mencionó que quienes compiten por esa representación no deben ser vistos como adversarios, mucho menos como enemigos, pues finalmente todos tienen el mismo objetivo que es el de apoyar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.Por separado, Alba Rosales y Rodolfo Vargas Ramírez, de Zongolica, expresaron que el próximo sábado participarán como fórmula en el proceso interno del partido porque desean aportar su “granito de arena”, ya que hay cosas que consideran que no están bien.Mencionaron que han sido fundadores del partido porque en su momento quisieron hacer un cambio al ver lo que sucedía en el país durante el gobierno de Felipe Calderón, con la militarización del mismo, la guerra contra el narco y las muertes colaterales, por lo que a pesar de que en ese momento vivían en Estados Unidos quisieron regresar para llevar a López Obrador a la presidencia, lo cual se logró después de mucho trabajo y haciendo de todo.Destacaron que saben que se están tratando de incrustar personas de otros partidos y todos son bienvenidos para trabajar, pero para llegar de inmediato a cargos para evitar que llegue gente que no tiene los preceptos bien arraigados.A su vez, el señor Luis Cortés, habitante de Frijolillo, Mariano Escobedo, comentó que la gente de la sierra es de lucha, participativa, revolucionaria y de ahí han salido movimientos de izquierda mucho antes que en otros lugares, por lo que se busca que puedan tener una representación dentro del partido.Consideró que hay gente reconocida en la zona alta, como es el ex presidente municipal Ramiro Páez Muñoz, que conoce las necesidades de la población pero también el trabajo que se necesita hacer a nivel político, por mencionar a uno, pero lo que quieren es alguien que lleve la voz de la gente de la sierra, ya que a veces llegan a esas representaciones personas que no pueden defender a esta población y es lo que ya no se quiere.Señaló que la población de la zona alta del municipio ha sido participativa en las luchas desde antes que se fundara el partido, por lo que esperan tener la presencia necesaria para que se les tome en cuenta.