MORENA reprueba violencia y represión contra indígenas en Papantla

Los diputados federales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Claudia Tello y Jaime Humberto Pérez Bernabé, se pronunciaron en contra de los actos violentos y represivos hacia manifestantes, sobre todo a la que se realizó el día de ayer en contra de indígenas en Papantla.



Durante conferencia de prensa, la diputada Claudia Tello, expuso que se debe buscar la manera de aplicar lo que se hace y se dice a nivel federal, en el Estado.



Y es que señaló que el Presidente de la República siempre ha hecho un llamado al diálogo y la concertación de manera pacífica, además de que respeta el derecho de la ciudadanía a la libre manifestación.



“Por lo tanto, las autoridades y los servidores públicos tenemos la obligación de atenderlos, no se vale y no se va a permitir que continúe habiendo represión, cuando la manifestación sea pacífica”, asentó Claudia Tello al mencionar que, en el Tajín, mientras funcionarios degustaban y recorrían el parque, afuera había gritos y “pleito”.



Por tanto, se pronunció por que se genere una atención adecuada para la ciudadanía y se dijo en contra total de la represión.



Por su parte, el legislador federal por el distrito de Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, criticó que los funcionarios de gobierno, desde política Regional y hasta la Secretaría de Gobierno, no tengan capacidad para entablar el diálogo y resolver estas problemáticas de atención a los diversos sectores.



En este sentido, expuso que la semana pasada no se hizo nada en contra de mujeres que se manifestaron en las calles en contra de los feminicidios, porque la indicación del presidente de la república es clara, de no represión y no violencia en contra de los inconformes.



“Yo creo que, si el ejemplo lo tenemos arriba, lo mínimo que podemos hacer es tolerar esta situación. Yo he sido muy enfático y lo he dicho una y otra vez, cuando hay incapacidad, ¡vámonos! ¡salida!”, finalizó al exhortar al mandatario a cambiar a los funcionarios que no resuelven las actividades propias de su encargo.