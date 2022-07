MORENA se reserva derecho a admitir a exconsejeros de otros partidos

Al asegurar que todo está listo para que este sábado se lleve a cabo la elección de consejeros estatales; el delegado en funciones de presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, indicó que entregaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia una lista de por lo menos 30 aspirantes que militaban en otros partidos y ahora pretenden ocupar este cargo en el Consejo, que permitirá elegir al nuevo Comité Directivo Estatal.Y es que si bien dijo que el partido guinda tiene las puertas abiertas para todos los que deseen sumarse, también han establecido que se reservan el derecho de admisión."Se ha mandado una lista ya y esperemos que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pues resuelva, aunque no olvidemos que nuestro partido tiene las puertas abiertas y siempre hemos dicho que nos vamos a guardar el derecho de admisión", mencionó en entrevista.Por ello reiteró que estarán observando todas estas acciones que puedan estar sucediendo mañana sábado, con respecto esos candidatos externos al movimiento, pues coincidió con otros miembros fundadores, que se debe respetar a quienes han venido luchando desde su creación."Ése es uno de nuestros principios, yo soy miembro fundador de MORENA y sería algo contrario a mi formación política de MORENA, que no esté de acuerdo en eso, eso se tiene que realizar", expresó Ramírez Zepeta.Si bien dijo que esta treintena de personas identificadas y que está en manos de la CNHJ decidir si pueden ser consejeras o no, no son muchas, se trata de militantes de otros institutos políticos que en 2021 apoyaron a MORENA y otros que no lo hicieron, pero que ahora quieren formar parte de sus filas."No son muchas porque tenemos un filtro muy estricto, porque además MORENA es un instrumento de lucha para el pueblo de México y no podemos cerrarle las puertas a los ciudadanos de buena voluntad", reafirmó al acotar que esta situación lejos de minar el avance del movimiento, lo fortalece porque los va uniendo más.Cabe recordar que este sábado, de 9:00 a 17:00 horas se estará desarrollando la jornada en toda la Entidad, siendo el parque Juárez el lugar designado para el centro de votación correspondiente al distrito electoral 10; para ejercer el voto, se deberá presentar la copia de la credencial de elector y la planilla de afiliación al partido que se descarga de la página oficial de MORENA.