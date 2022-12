MORENA sí le recortó a Orizaba y sus diputados mienten, recrimina Alcalde

El alcalde Juan Manuel Diez Francos desmintió que Orizaba haya recibido un aumento en su presupuesto y recriminó que el municipio fue sido castigado quizá porque no le dio muchos votos a MORENA en el Estado y ahora no quieren el desarrollo de la ciudad.Rechazó lo que la diputada local por el distrito Itzel López señaló, al afirmar que había habido un “aumento histórico” para la ciudad, pues de los 910 millones de pesos que conforman el presupuesto para el 2023, 545 son los que está dando la Federación y el resto son propios.Incluso, apuntó, de esa cantidad, 15 millones de pesos son los que se recibirán por el manejo del predial por parte del Estado, que ya están incluidos, lo mismo que otros 15 millones de pesos de la bursatilización, que es un dinero que se los quitan y se los van dando poco a poco del Fideicomiso de la Bursatilización.Agregó que al proyecto de presupuesto que envió el Gobernador no se le cambió nada y no hubo ningún incremento en presupuesto para la ciudad, lo que hay es de recursos propios y es por el cumplimiento y esfuerzo de los ciudadanos, por lo que es lamentable que no se premie a quien más ingresas genera y recaude y, por el contrario, se les castigue.Consideró que el problema se debe a que el resto de los municipios no tienen cómo hacer obra, ni del Gobierno estatal ni del federal, ya que los recursos federales están limitados por los proyectos de la administración federal, como son la refinería de Dos Bocas, “que con todo respeto no sirve de nada, sólo se está tirando el dinero, lo mismo que con el Tren Maya”.El Alcalde dijo estar molesto por la ciudad, pues ni siquiera se autorizó el incremento al impuesto de traslación de dominio.