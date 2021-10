MORENA sólo coloca a sus amigos en organismos de Veracruz, critica PAN

Tras el nombramiento de David Agustín Jiménez Rojas como nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la diputada local del PAN, Janet Yépez Lara, acusó que MORENA está premiando a sus amigos al colocarlos en organismos autónomos del Estado.Reclamó que lo mismo ocurrió con la Comisión de Atención a Víctimas dos semanas atrás, sin tomar en cuenta si cumplen con los requisitos para ocupar dichos cargos.“Como patrón y amigo de sus amigos sí han sido los mejores, ya que los premian con cargos públicos de organismos autónomos de personas no elegibles para esos cargos. ¿Con qué calidad moral crees que pueda rendir cuentas el representante del IVAI siendo amigo y representante del Gobierno actual ante algún organismo autónomo?”.Recordó que Jiménez Rojas fue candidato de MORENA a Diputado local y también representante ante el Organismo Público Local Electoral y ahora titular del IVAI.Al tiempo lamentó que como diputados de oposición no tienen mayoría y las propuestas del Gobierno Estatal son respaldadas por los legisladores morenistas.“Lamentablemente, el Grupo Legislativo del PAN poco puede hacer, pues MORENA y sus partidos satélites, como lo sabes tiene mayoría, pues ayer mismo se eligió y se le tomó protesta a David Agustín Jiménez Rojas, quien apenas hace unos meses estuvo como candidato a Diputado local suplente”.Agregó que no se ha priorizado en temas como la obra pública o seguridad pero sí en emplear a militantes de MORENA.