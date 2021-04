MORENA, un fracaso en el Congreso de Veracruz: Abogados

La 65 pasará a la historia como la peor Legislatura que ha dado Veracruz, dominada por el grupo parlamentario de MORENA, con diputados que ni siquiera legislan “sobre las rodillas”, que no saben “ni para qué están ahí”.



Al señalar lo anterior, el presidente del Foro Liberal de Abogados de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz aseveró que a casi seis meses de concluir el mandato constitucional, a los diputados morenistas no les “cayó el veinte” de su función y lo “más lamentable y cínico”, es que algunos de ellos pretenden reelegirse y otros buscan ser alcaldes.



Dijo que no hay que ir muy lejos para confirmar la incapacidad legislativa de los representantes populares de MORENA y que sólo están para obedecer intereses particulares, pues sólo basta recordar los reveses que la justicia federal ha dado al Congreso del Estado con sus reformas a modo.



Lo más reciente, agregó, es el caso es la desaparición del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano y el nombramiento de un Concejo Municipal, luego del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea.



En ese sentido, expuso que la Ley Orgánica del Municipio Libre señala que ante la ausencia definitiva de un alcalde se tiene que llamar al suplente y si este no quiere asumir el cargo, nombrar al síndico como primera autoridad local.



Sin embargo, en este caso, se recurrió a argucias legaloides y que hoy en día la justicia federal lo confirma.



Recordó que otro caso fue la invalidez de la reforma constitucional en materia electoral, pues a pesar de que los actores políticos advirtieron su improcedencia, “se empecinaron en cumplir caprichos” al margen de la Ley.



Rodríguez Cruz también mencionó la separación del cargo del alcalde y la síndica de Actopan, José Paulino Domínguez y Lucero Jazmín Palmero Barradas, respectivamente.



Y lo peor, indicó, es que ahora no quieren acatar el mandato judicial de restituirles el cargo.



También recordó los nombramientos a modo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la destitución de algunos, en donde la justicia federal ha corregido la plana y el Congreso no quiere acatar su reinstalación.



Asimismo, expuso el desafuero del diputado Erik Iván Aguilar López, acusado de “robo de un cadáver”, y que ahora busca el amparo de la justicia federal.



Otra reforma de “escándalo”, dijo, es la del Código Penal de Veracruz en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.



Reforma que ahora enfrenta una Acción de Inconstitucionalidad que seguramente saldrá a favor de los 17 diputados locales de oposición que la promovieron.



Asimismo, aseveró que en lo individual, los legisladores morenistas “están para llorar”, pues hay quienes suben a tribuna y no saben leer y a otros, que presiden Comisiones importantes como Hacienda del Estado, en plena entrevista con medios de comunicación les tienen que decir al oído lo que debe declarar.