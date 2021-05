MORENA va por cuotas de honorabilidad, no de poder: Ricardo Ahued

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa de la coalición “Juntos haremos historia”, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que MORENA es un partido incluyente, que no va por cuotas de poder, sino por cuotas de honorabilidad.



Lo anterior lo manifestó, al finalizar la “caminata por la unidad”, que se realizó este domingo en la Capital del Estado, donde asistieron cientos de simpatizantes.



Acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito 10, Rosalinda Galindo Silva; el candidato a la diputación federal por el distrito 10 Xalapa Urbano, Rafael Hernández Villalpando, así como la candidata a la diputación local del distrito XI rural, Ana Miriam Ferráez Centeno, recorrieron calles de la ciudad, para realizar una gran concentración en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.



"Vamos a tener, sin distingo de sociedad, un gobierno de puertas abiertas; vamos a llevar un gobierno itinerante en las colonias. No les voy a fallar. No me anima el poder por el poder, no me anima el recurso público que se administra para beneficiarme".



Además, enfatizó que no busca la administración municipal como un beneficio personal, pues dijo "dedicaré lo que tengo de salud y de vida por esta ciudad".