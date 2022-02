MORENA vuelve a retrasar renovación de dirigencia en Veracruz

El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que por ahora no está prevista la emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia de este partido en la Entidad.Y es que a más de un año de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al Comité Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria una vez concluyera el proceso electoral local 2020-2021; expuso que este órgano lo hará luego de los comicios de Gubernaturas en seis Estados."Todavía no está claro cuándo va a ser la fecha, estuve con el presidente nacional, Mario Delgado, me comentaba que necesitamos esperar todavía el proceso a las Gubernaturas, que son seis Estados que tenemos que trabajar y pues es muy importante que nos enfoquemos también en esas elecciones", manifestó en entrevista.Ramírez Zepeta indicó que tienen que apoyar en esas entidades para que los candidatos que postule MORENA, logren los triunfos en los comicios locales del próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.La emisión de la convocatoria para el proceso interno en Veracruz, reiteró, va a depender de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), convoque al Consejo Nacional para determinar las fechas y demás aspectos para definir a su líder estatal."Estamos esperando que la propia dirigencia determine el proceso que tiene que hacerse, hasta dónde sé, la dirigencia me comentó que vamos a esperar los procesos de las Gubernaturas", puntualizó.Adelantó que sí competirá en este proceso interno, y acotó que respetará a otros militantes morenistas que decían participar, siempre que estén afiliados."Todos los compañeros tienen derecho a participar, que estén afiliados, yo voy a respetar si algún compañero se postula, yo también tengo mi derecho de postularme, ya van a decidir los militantes si me apoyan o no, o a alguno o alguna otra compañera, todos tienen derecho de hacerlo", refirió finalmente.