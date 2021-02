Morenista aspirante a Alcaldía de Xalapa pide a Ahued que no busque candidatura

El precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Teódulo Guzmán Crespo, solicitó a Ricardo Ahued Bardahuil retirar sus aspiraciones por la Presidencia Municipal, acusando que ha dividido al partido.



"Lo que el partido en este momento requiere es menos división. Estamos en un planteamiento de que se dé equidad y piso parejo. Nosotros pedimos que Ahued renuncie a la precandidatura".



Resaltó que es necesario tener condiciones auténticas, democráticas y de respeto en el interior del partido y no dar oportunidad a quienes trabajaron con el PRI.



"Que se haga una encuesta bien hecha, que se hagan tres debates, para que la gente pueda contrastar nuestro pensamiento, nuestras ideas y tengan claro que sí hay candidatos a la Alcaldía en MORENA, en Xalapa. No nada más somos improvisados ni somos las escopetas que le quieren tirar a los patos, porque aquí no hay patos gordos", enfatizó.



Y es que lamentó que no haya piso parejo para los aspirantes, por lo que reiteró la posibilidad de realizar tres debates con el fin de que los ciudadanos conozcan a los que buscan ocupar la alcaldía de Xalapa por MORENA.