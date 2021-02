Morenistas acusan campaña anticipada en Córdoba, pero no denuncian

Aun cuando pre candidatos a la alcaldía por MORENA han denunciado ante medios de comunicación supuestos actos anticipados de campaña, ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no hay denuncias formales, por lo cual no pueden intervenir señaló el consejero presidente, Ignacio Vargas Manuel.



Dijo que el OPLE en el distrito 19 no monitorea medios de comunicación, sin embargo si es una campaña abierta la que hacen, él o los afectados pueden acudir ante el Organismo y presentar su escrito y se realiza el procedimiento legal correspondiente.



Cabe recordar que un grupo de precandidatos a la alcaldía de Córdoba por MORENA señaló supuestos actos de campaña de parte de sus mismos compañeros, lo cual no consideran legal, pero no han interpuesto denuncia y por lo tanto no tienen validez.



Vargas Manuel indicó que ya empezaron a trabajar desde hace 15 días y están laborando de manera coordinada con el INE a fin de brindar el apoyo a todos los participantes.