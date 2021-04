Morenistas acusan “dedazo” del partido con candidatos en Coatepec

Militantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para denunciar la presunta imposición de candidatos a diferentes puestos de elección popular en el municipio de Coatepec.



De acuerdo con la aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, María de Lourdes López Martínez, existe una preocupación por el rumbo que pueda tomar el municipio al nombrar candidato que dejan mucho que desear.



"Se han manejado dos nombres y pues ya tuvieron un puesto y no han dado el resultado que la población esperaba. En Coatepec hay muchas necesidades y no es posible que unos que ya estuvieron en el puesto y no hicieron nada, se quieran reelegir. No queremos ni dedazo ni nepotismo".



Comentó que para aquel municipio aún no se ha designado el candidato a la alcaldía, pues actualmente aspiran 7 personas.



"Queremos que la selección sea de manera transparente y legal. Necesitamos una persona que en realidad haga cosas para el municipio. En estas elecciones hay interferencia de algunas personas que no deberían elegir", concluyó.