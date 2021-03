Morenistas continúan sus quejas por aspiración de Ahued en Xalapa

Delegados del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) del Distrito X de Xalapa solicitaron transparencia en la selección interna de candidatos a diputaciones locales y a la Alcaldía, pues aseguraron que podría existir imposición.



En conferencia de prensa, Ramón Alberto García Pozos, delegado del partido, dio a conocer que se cuenta con un plazo de 15 días para realizar el proceso interno para la selección de los candidatos pero tal pareciera que ya hay un “virtual representante” de MORENA a la presidencia municipal: Ricardo Ahued Bardahuil.



"Como no hubo asambleas, queremos que la Comisión Nacional de Encuestas y Elecciones publique cuáles fueron las personalidades aprobadas y que sea más transparente. Nosotros ya hicimos un proceso de selección e invitamos a Ricardo Ahued y él nos rechazó y el único que nos aceptó fue Juan Vergel Pacheco".



Consideró que Ahued Bardahuil, aspirante a candidato por la Alcaldía de Xalapa, debió concluir su tiempo en el Senado y después iniciar otros proyectos.



"Nosotros creemos que debió terminar sus 6 años, ya fue Presidente Municipal y en el estatuto hay ética política en la que se establece que deben terminar sus cargos. Eso se llama chapulineo".



Aseveró que en MORENA no existe unanimidad ni de pensamiento, por lo que algunos militantes están a favor de Ahued Bardahuil y otros no.