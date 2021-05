Morenistas de Banderilla anuncian voto castigo contra Francisco Javier Hernández Loeza

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) anunciaron voto de castigo para el candidato a presidente municipal de Banderilla, Francisco Javier Hernández Loeza, de la Alianza "Juntos Hacemos Historia en Veracruz" conformada por dicho partido, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).



Lo anterior, al insistir que en su nominación como el abanderado no escucharon a las bases y correligionarios, sino que fue "impuesto por los de arriba", pese a los señalamientos de daño patrimonial en su anterior periodo como Alcalde.



"Precisamente por eso no queríamos que fuera nuestro candidato porque no es militante de MORENA, nunca caminó, ni trabajó con nuestro partido. Sólo llegó impuesto por los de arriba y a los de abajo nos olvidaron. No nos tomaron en cuenta", fustigó Margarita Contreras, militante activa de MORENA en ese municipio.



Aseguró que MORENA está fracturado en Banderilla desde hace mucho tiempo y con la llegada de Hernández Loeza el partido "se rompió”, pues consideró que como Alcalde no cumplió y metió gente de Xalapa para trabajar y no le dio la oportunidad laboral a los banderillenses.



"Yo, al igual que muchos de mis compañeros militantes de MORENA, he decidido no votar por la Presidencia. Apoyaremos a otro candidato y votaremos por los diputados locales y federales por respeto a las siglas de nuestro partido. Estamos decepcionados de la dirigencia estatal porque como siempre sólo ven por sus propios intereses", acusó.



Además, señaló que cuando la esposa del ahora candidato, Juliana Velasco, estuvo como presidenta del DIF Municipal, nunca dio solución a las necesidades de la gente y a los 6 meses renunció y no volvió a caminar en Banderilla.



Con la designación del exedil como candidato a la Alcaldía, insistió que a los dirigentes morenistas no les importa el pueblo. "Dijeron no mentir, no robar y no traicionar y fue lo primero que hicieron. Son más corruptos que lo que tanto criticaban", finalizó la inconforme.