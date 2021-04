Morenistas de Córdoba desconfían de encuesta para candidato a Alcaldía

Militantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Córdoba se manifestaron en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en la Ciudad de México, inconformes con la “imposición” del candidato a la Alcaldía de esa demarcación.



Por ello, pidieron que se den a conocer los resultados de manera oficial ya que según ellos sólo se informaron a través de los medios de comunicación, y en caso de ser muy cerrado el margen entre los dos aspirantes principales, se repita la consulta para definir al contendiente.



“Nosotros como militantes no nos queda claro el proceso para elegir al candidato a la Alcaldía de Córdoba por MORENA, sólo dicen que Juan Martínez ganó la encuesta, lo dijo su asistente, con una diferencia del 0.02 por ciento, ni siquiera es un 1 por ciento y no muestran los resultados. No son claros, sólo dicen que va él”, comentó María Limón en entrevista telefónica.



Tanto ella, como los demás morenistas que protestaron en la sede nacional del partido denunciaron que la “imposición” viene del dirigente Mario Delgado y no sólo ocurre en puestos de elección popular que estarán en disputa en Veracruz sino también en otras entidades federativas, donde se están designando a legisladores federales con licencia en dichas candidaturas.



“Señalamos al dirigente nacional de MORENA, y no somos los únicos, las protestas están en todo el país, en el Palacio Nacional habían más personas manifestándose por la misma situación de la imposición de candidatos (…) tenemos conocimiento de que en todos los Estados los que están quedando como candidatos tanto para Gubernaturas como Alcaldías son diputados federales con licencia y cercanos a Delgado”, señaló.



Cabe recordar que en Córdoba se midieron en la encuesta Juan Martínez Flores, integrante del Congreso de la Unión y Rubén Ríos Uribe, integrante del Parlamento Veracruzano y representante de aquel distrito local.



“Pediríamos que se repitiera la encuesta si no hay certeza en los resultados, además porque es un diferencia de 0.02 %, no creemos que sea justo. Regresamos a Córdoba, pero vamos a estar pendientes porque se supone el lunes dando los resultados oficiales”, añadió.



Finalmente comentó que desconfían de la Comisión Nacional de Encuestas, que fue la encargada de llevar a cabo el sondeo en la “Ciudad de los 30 Caballeros”, por lo que de repetirse y de ser posible, esperarían que alguien externo e independiente, la lleve a cabo para tener mayor confiabilidad.