Morenistas de Orizaba rechazan tener a candidatos del “viejo régimen”

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Orizaba informaron en rueda de prensa que enviarán un oficio a la Comisión Nacional de Elecciones para que al elegir candidaturas hagan un análisis minucioso de los perfiles, con fin de que quienes sean electos candidatos sean personas honestas, decentes y de buena reputación.



Mencionaron que aunque pareciera simple, estos atributos escasean entre personas del viejo régimen que hoy buscan abanderar al movimiento.



Recordaron que quienes militan en MORENA no luchan por los cargos, sino por el cambio verdadero, la democracia y la justicia.



Agregaron que en los próximos días buscarán que la población respalde con firmas esta petición, para que de esta forma se vea que no es sólo la postura de un grupo sino una exigencia de los ciudadanos.



Invitaron a militantes y simpatizantes a sumarse con sus firmas a este documento.



Además de ello, indicaron que iniciarán movilizaciones pacíficas para defender la naturaleza y origen de la Cuarta Transformación.



Señalaron que las firmas las estarán buscando en los 10 municipios que comprenden el distrito 15 y para ello se pondrán mesas en los parques públicos.



Aclararon que no permitirán que una persona que no cumple con los estatutos sea designado, sobre todo porque dentro del partido hay militantes que tienen buenos perfiles.