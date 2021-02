Morenistas de Teocelo rechazan que PT dé candidatura a la Alcaldía a expriista

Militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, continúan en desacuerdo con la postulación de candidatos que tienen que ver con administraciones anteriores de personajes como Javier Duarte de Ochoa o Fidel Herrera Beltrán.



En el municipio de Teocelo, morenistas exigieron a su partido que no permita la imposición de Isaac Alberto Anell Reyes, quien ahora busca ser el candidato que abandere el Partido del Trabajo (PT) para contender por la alcaldía de ese municipio en el proceso electoral 2020-2021.



Isaac Anell es conocido en el municipio por ser cercano a la exsecretaria de Protección Civil en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Noemí Guzmán Lagunes, quien también obtuvo el cargo de diputada federal y senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Además, trabajó de la mano de Ana Lilia López Vanda, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exalcaldesa de Teocelo, quien fue señalada de actuar en contra de las disposiciones tanto animalistas como ambientalistas y de gastar recursos públicos en tratamientos de belleza.



A decir de los inconformes, Isaac Alberto Anell Reyes formó parte de los cuadros juveniles que impulsó el PRI a través de capacitaciones y formación de nuevos líderes, junto con Elizabeth Morales García, quien fuera dirigente municipal del partido, brindando espacios de participación en programas de Círculos de Debate a través de la Escuela Nacional de Cuadros de Veracruz.



“Gracias a ello, Isaac Alberto Anell Reyes fue uno de los ganadores del Concurso Juvenil Debate Político 2016, organizado por el Gobierno de Veracruz, impulsado por Flavio Muñoz Murrieta, integrante también del PRI, quien se desempeñaba como subsecretario de la Juventud y recibiendo el reconocimiento de manos del secretario de gobierno, Flavino Ríos Álvarado”.



Criticaron que el joven aspirante a la Alcaldía de Teocelo se ha desempeñado como operador político del PRI al servicio de Noemí Guzmán Lagunes en la zona, además de que también colaboró durante el bienio panista en la SSP, a cargo de Jaime Téllez Marie.



Por tanto, solicitaron a quien esté a cargo del partido en Veracruz que no permita la participación de este tipo de candidatos y se tome en cuenta a las bases morenistas que han comulgado desde un inicio con las políticas de Andrés Manuel López Obrador.



“Actualmente, este joven busca de nuevo el cobijo del Partido del Trabajo para seguir escalando su carrera política y no lo vamos a permitir”, sostuvieron.