Morenistas de Xalapa repudian que diputadas promuevan candidatura de Ahued

Los militantes de MORENA en Xalapa Teódulo Guzmán Crespo, Mario Vargas Pimentel y Adán Rivera Galán, criticaron que diputadas locales y una legisladora federal del partido impulsen a Ricardo Ahued como candidato a la alcaldía sin considerar a las bases.



Al respecto, acusaron “exhibicionismo” a Rosalinda Galindo, Ana Miriam Ferráez y la diputada federal Dorheny García Cayetano, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien las acompañó en una conferencia de prensa en donde invitaron al senador a competir por la presidencia municipal.



Guzmán Crespo cuestionó “el destape” aseverando que es ilegal, producto de la antidemocracia y que revela “nepotismo” en el Instituto político.



“En MORENA hay más candidatos internos y la militancia preparada y adecuada para asumir cualquier puesto de elección popular”. Al respecto, consideraron que ellos mismos pueden competir, así como personajes con trayectoria como Israel Gómez Palma, pues el movimiento debe de privilegiar a los militantes.



También lamentaron el pobre trabajo de las legisladoras, a afirmando que no destacan por su labor en el Congreso federal y local e incluso una de ellas tiene historial de insultar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en alusión a Ferráez Centeno.



Por su parte, Vargas Pimentel dijo que la base de MORENA no está de acuerdo en que les impongan candidatos externos, afirmando que el hecho de que Ahued sea un empresario reconocido no garantiza que dará resultados.



“Debe de surgir de MORENA, de quienes formaron al partido; no se trabajó para que diputados ofrezcan el puesto como si se tratara de un monarca como ocurrió con Maximiliano”.



Afirmaron que cuando fue alcalde de Xalapa, entre el 2005-2007, Ahued subió el precio del agua, medida que fue ampliamente criticada, pero ahora se busca imponer su candidatura haciéndolo pasar por un “estadista”.



“Hay que tener memoria histórica del señor y que nosotros no nos vamos a comportar como conservadores. Ahí está el PRI o el PAN si quiere lanzarse, un municipio no puede administrarse como una empresa”, sentenció.



Finalmente, Rivera Galán subrayó que se oponen “al exhibicionismo” de las legisladoras, pues en su opinión este tipo de acciones desbaratan a las bases y crean divisionismo al interior de MORENA.



Añadió que García Cayetano fue una imposición como diputada plurinominal, por ello ni siquiera debía haber aspirado a la presidencia municipal de Xalapa.