Morenistas en Veracruz refutan a Yeidckol: no compraron inmueble por 25 mdp

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, negó que la compra del inmueble donde se encuentran sus oficinas tuviera un costo de 25 millones de pesos, tal como lo señaló la exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwit.



Durante conferencia de prensa, el secretario de Trabajo Estatal del partido, David Alemán Ocampo, señaló que el Comité Estatal no tiene la potestad para gastar recursos si no lo autoriza el Comité Nacional y lo avala el Secretario de Finanzas.



Además, aseguró que las oficinas que albergan a ese organismo son rentadas, mismas que están ubicadas en la calle Simón Bolívar número 70 de la colonia José Cardel de esta ciudad de Xalapa y a la fecha no se ha autorizado la compra de algún edificio, a pesar de que se han realizado dos propuestas, una en Circuito Presidentes y la otra en Hidalgo, de la zona centro.



El pago mensual por ocupar el edificio actual es de 20 mil pesos, debidamente comprobados.



No obstante, no mencionaron si esta situación la debe aclarar o no el exresponsable de las finanzas del partido, el diputado federal Jaime Humberto Bernabé o el exdirigente Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“Desde el 2018, el compañero Humberto no toca nada, ningún asunto financiero que tenga que ver con el Comité Ejecutivo Estatal, él está inmerso en sus actividades”, puntualizó.



Fue el secretario de Comunicación Difusión y Propaganda del partido, Dimas Roberto López Aquino, quien explicó que cualquier movimiento financiero que viene desde la Secretaria General del CEN, lo debe firmar el Secretario de Finanzas local.



“El Comité Ejecutivo Estatal no maneja ningún recurso, todo se autoriza a nivel nacional y en su momento cuando nuestra compañera Yeidckol era Secretaria General en funciones de Presidente, nosotros solicitábamos como comité colegiado los gastos que fuéramos generando del Comité Ejecutivo Estatal, todo está centralizado en el Comité Ejecutivo Nacional”, expuso.



Es así que los integrantes del Comité Estatal de MORENA, en Veracruz desmintieron la compra de muebles e inmuebles por 25 millones de pesos y aclararon que desde diciembre del año pasado presentaron dos propuestas para la compra del edificio, tema del cual la propia Polevnsky estuvo enterada.



Por ello, señaló que esta situación la están buscando politizar grupos externos al partido para desprestigiar, por lo que desde el nacional ya se realiza una auditoria al partido, para descartar cualquier situación anómala.