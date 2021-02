Morenistas exigen veto a Javier Herrera y duartistas de alianza con PT y el Verde

Militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de Medellín de Bravo envían carta al dirigente nacional, Mario Delgado, para fijar su postura en contra de la alianza y candidaturas de exfuncionarios duartistas, por lo que piden que se les cierre la puerta tanto a ellos como al líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda."De una vez le decimos a nuestra dirigencia: no aceptaremos la imposición de Marcos Isleño, no aceptaremos que Javier Herrera y Javier Duarte se incrusten en la Cuarta Transformación. No estamos en contra de la alianza, estamos en contra de la nueva alianza con el duartismo que tanto daño le ha hecho a Veracruz y a los veracruzanos", expusieron.En el documento dirigido al presidente nacional de su partido, los morenistas rechazan lo que llaman "alianza con el duartismo".El texto, que va acompañado de firmas de decenas de militantes fundadores del partido en el municipio, señala de forma tajante que, “de aprobarse la candidatura de Marcos Isleño Andrade, se estaría dejando ingresar a sus filas a Javier Duarte de Ochoa y Javier Herrera Borunda”.Es así que, la militancia de Morena en el municipio de Medellín manifestó públicamente el repudio y rechazo a la pretensión de imponer al priista-duartista, Marcos Isleño, como candidato de la coalición Morena-Verde-PT a la alcaldía del municipio: “sólo por el hecho de ser un incondicional de Javier Herrera Borunda y Javier Duarte de Ochoa".El documento señala que estos personajes representan lo peor de la política y el servicio público, algo que se pensó -aclaran- acabaría con llegada de la Cuarta Transformación.En este sentido, los morenistas señalan que ellos representan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a acabar con la corrupción.