Morenistas piden invalidar convocatoria para elegir delegados en Veracruz

Coordinadores de Brigadas Unidas del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Xalapa pidieron echar abajo la convocatoria de delegados morenistas, también exigieron la destitución del dirigente nacional del partido, Mario Delgado y de la secretaria general del comité, Citlalli Hernández.Los coordinadores Adán Rivera y Ramón Méndez acusan falta de seriedad en las elecciones, “serían prácticamente puestos por una gran mayoría que no tiene militancia dentro de MORENA”, comentaron.Asimismo, resaltó las inconsistencias que ellos encontraron dentro de la convocatoria para estos cargos dentro del partido, por las cuales buscan invalidar el proceso, “la convocatoria está dando la posibilidad que cualquier persona a partir de los 15 años pueda votar sin saber que hay requisitos que se deben cubrir para dirigir los destinos de un partido que se debe a la sociedad. MORENA no ha ejercido en Veracruz el papel que le corresponde de luchas sociales”, dijo.Los coordinadores aseguran contar con un grupo de abogados que analizan la convocatoria con la finalidad de entregar un documento en protesta de esta invitación que se hace a la sociedad para que se renueven las dirigencias estatales.“La convocatoria debería ser incluyente en la que también se renueven los órganos nacionales. Oportunamente u oportunistamente son ellos los que reciben las solicitudes y las calificarán pero ¿quién los califica a ellos?”, cuestionó Méndez.Afirmó también que Mario Delgado y Citlalli Hernández llegaron a MORENA por indicación del Tribunal Federal Electoral pero no son ejemplos del equipo morenista.“La militancia tiene que alzar la voz, no podemos permitir más atropellos. Han propuesto en los cargos a amigos y personas que no tienen que ver con la lucha social”, reclamó Rivera.Asimismo, aseveró que el día de la asamblea pretenden afiliar a ciudadanos cuando este acto violaría el estatuto de MORENA, que establece que 30 días antes de cualquier asamblea se deben suspender las afiliaciones.