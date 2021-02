Morenistas quieren a Esteban Ramírez como Delegado Presidente en Veracruz

David Agustín Jiménez Rojas, representante de MORENA ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y Gabriel Zúñiga, representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), no descartaron apoyar a Esteban Ramírez Zepeta para que sea Delegado en funciones de Presidente del partido en la entidad."La necesidad que el partido tiene, es de nombrar un delegado. Es una facultad que tiene el Comité Ejecutivo Nacional. Ramírez Zepeta es un militante distinguido, es un líder que tiene el estado de Veracruz y es una posibilidad. Nosotros nos inclinamos hacia quien favorezca al partido", dijo Grabriel Zúñiga.Respecto a la protesta de morenistas en la sede nacional de MORENA, en la Ciudad de México en contra de Ramírez Zepeta, Jiménez Rojas aseguró que muchos de los manifestantes no son militantes de MORENA."Muchos no eran militantes de MORENA ni miembros de MORENA. Circuló en redes sociales que muchos eran panistas y priistas y como partido y movimiento vamos encabezando, pues nos quieren perjudicar. Desconocemos a la mayoría de los que estuvieron ayer".Además, criticaron que las instalaciones del Comité Estatal estén secuestradas por Gonzálo Vicencio Flores, aunque afirmaron que éste sigue siendo el Secretario General."Las instalaciones de MORENA están secuestradas, cambiaron candados, cadenas. Autotomó las instalaciones.".Reiteraron que la alianza “Juntos haremos historia”, por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sí es legítima al tener el respaldo de CEN, por lo que la impugnación que podría realizar Vicencio Flores no tendría seguimiento."Difícilmente su impugnación podría caminar o tuviera un fin jurídico distinto. Hasta este momento no se ha impugnado", concluyeron.