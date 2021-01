Morenistas respaldan a dirigencia estatal; rechazan coalición con PT-Verde

El diputado federal suplente por el distrito de Huatusco, Ramón Pino Méndez e integrante de la Brigada “Benito Juárez” del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), advirtió que desconocen la coalición que se presentó con líderes del PT y el PVEM ante el OPLE y a Esteban Ramírez Zepeta como dirigente, presidente o delegado en funciones.“Desconocemos totalmente los acuerdos que se tomaron en el OPLE, porque las personas que estuvieron ahí no son las personas autorizadas. El presidente en funciones, pues es Gonzalo Vicencio Flores. En total ilegalidad todo lo que se ha hecho. Se desconocen los acuerdos que se tuvieron”.Acusó que la noche de jueves se permitieron actos indebidos y afirmó que a pesar de todas las irregularidades, el partido sigue unido.También, lamentó que hayan sido de alguna manera intimidados por parte de elementos policiales en las instalaciones del Comité."Hubo presencia de policías de manera indebida, creo que eso no debe de suceder, eso se daba antes, eso no debe ser. Tenemos que hacer que todos los procesos se lleven en paz".Reiteró que hasta el momento la alianza MORENA-PT-PVEM, es desconocida por estar respaldada por personas no autorizadas, y el OPLE tendrá que entregar el documento que les fue mostrado."Tendremos que esperar a que el OPLE de su versión. Queremos llegar a unas elecciones limpias. El procedimiento legal no es ese, todas son suposiciones. Hacemos un llamado a Mario Delgado para que de una vez definan la situación porque no podemos estar en el limbo".Expuso que se están tomando las acciones legales, y de no dar una solución, comentó que los militantes están en todo el derecho de protestar.