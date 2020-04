Morirá ganado si no llueve en Veracruz durante abril

Si en lo que resta de abril no se registran lluvias importantes en la entidad, será inminente la muerte de ganado, advirtió el presidente de la Unión Ganadera en la zona centro de la entidad, Jesús Ortega Couttolenc.



El empresario puntualizó que en caso de esto suceda, mayo iniciará con un panorama "complicadísimo" para el sector ganadero.



Puntualizó que si bien aún no tienen reportes de muertes de ganado por falta de agua, es un escenario que "no debe tardar en reportarse".



Comentó que aunque tenían que reservas de agua en represas, el vital líquido se acabó antes de tiempos debido al estiaje, por lo que la escasez de pienso y agua es una realidad para muchos de los ganaderos, principalmente de la zona centro.