Morosos, unos 2 mil comerciantes que recibieron créditos de SEDECOP por pandemia

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Enrique Nachón García, indicó que unos 2 mil beneficiarios de microcréditos otorgados en 2020 a pequeños comercios para hacer frente a la pandemia de COVID-19, no los han pagado.En entrevista, reconoció que "vamos lentos en la cobranza", por lo que invitó a los propietarios de los negocios que fueron favorecidos con el préstamo a que paguen, a fin de que puedan prestarle dinero a otros más."Sí vamos lentos en la cobranza, invitándolos a pagar con una responsabilidad social para que la gente que hoy lo necesita, como ellos lo necesitaron hace dos años, estas personas hoy puedan tener su financiamiento. Cualquier financiera en el mundo si no recupera su capital no puede volver a prestar", comentó.Nachón García indicó que el avance de recuperación de los 100 millones de pesos otorgados mediante el programa de PROMOVER, es del 80 por ciento, por lo que hay un 20 por ciento que no ha cumplido con sus pagos."Queremos que la gente esté consciente que necesitamos recuperar el dinero para que podamos prestarle a otros. Se dieron 10 mil créditos de 10 mil pesos, fueron 100 millones de pesos en créditos, que se están recuperando lentamente pero se están recuperando. Tenemos un índice de cartera vencida de alrededor del 20por ciento", mencionó el titular de la SEDECOP.Recordó que cuando entregaron este financiamiento, dada la emergencia sanitaria por el SARS-COV-2 que derivó en el cierre de negocios no esenciales, se les dio un periodo de gracia de 8 meses y a partir de allí pagamos mensuales de aproximadamente 500 pesos."No tenía ni siquiera tasa de interés, era puro capital. Si alguien que debe quiere empezar a pagar no tendría ningún castigo, al contrario el único castigo que sí tiene es su historia crediticia, nadie puede tener más crédito si no paga, nadie puede tener más beneficios si no paga", puntualizó Enrique Nachón.