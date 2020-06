Mortandad de peces en laguna, por falta de oxigenación, aclara Alcaldía de Veracruz

Rechaza el Ayuntamiento de Veracruz que la mortandad de peces en la laguna de "La Ilusión" se deba a la contaminación en el cuerpo de agua y después de los estudios realizados se determinó que se debió a la falta de oxigenación.



Después de que vecinos de la zona denunciaran la ruptura de una tubería que descargaba aguas residuales a la laguna, las autoridades municipales aseguran que no tiene relación este incidente y de acuerdo con los resultados de la evaluación al agua, se mantiene en los estándares permisibles de contaminación.



"No se encontró ningún tipo de contaminación que rebasara los parámetros, había una fuga cercana a la laguna por la ruptura de una tubería, la cual ya fue reparada. Es un problema normal, común; es la segunda vez que se presenta, la otra vez fue hace 4 años, según el histórico", dijo el director de Medio Ambiente, Ángel Capetillo.



Aseguró que sólo fue una especie de pez el que murió y la razón a la falta de oxigenación del agua es la sequía histórica que se ha presentado este año y que mantiene bajos los niveles en todos los cuerpos de agua.



Asimismo, indicó que no hay riesgo para los vecinos, así como animales acuáticos y terrestres que habitan en la zona de la laguna de La Ilusión.



"A través de unos parámetros físico-químicos que se levantaron pudimos ver una baja en la oxigenación de este cuerpo de agua. Cabe recordar que el sistema lagunar está pasando ahorita por la época de estiaje muy fuerte de la CONAGUA. Tenemos ya algunas lagunas secas y otras a la baja, la laguna de La Ilusión es una de las que está a la baja".



Durante esta semana, los habitantes de la zona acusaron que la razón por la cual se había registrado la mortandad de peces era que se había fracturado un tubo de descargas de aguas residuales durante la lluvias de la pasado 11 de junio.