Motociclista asalta a balazos a repartidor de pollos, en Martínez de la Torre

La noche de este miércoles se registró el asalto a mano armada contra un empleado de una empresa, misma que se dedica a repartir a domicilio pollos y costillas de esta ciudad.



Los hechos se registraron en la colonia Primero de Mayo en la calle Santiago de la Hoz, donde el joven repartidor se dirigía a entregar un pedido a unos clientes, y en la calle antes citada le salió a su paso un solitario motociclista quien lo detuvo realizando detonaciones al aire, y con pistola en mano lo despojo de sus pertenencias, no sin antes activar su arma para espantar al repartidor y quitarle el dinero y el celular.



Para fortuna del empleado no fue tocado por proyectil alguno por lo que no resulto herido.



Una vez que el asaltante logro su cometido se dio a la fuga entre las calles de la citada colonia, sin que alguien lograra identificarlo ya que el lugar esta oscuro y eso ayudo a su pronta huida.



Vecinos solicitaron una ambulancia porque creyeron que el repartidos había sido lesionado con el arma de fuego, para su fortuna solo fueron detonaciones al aire.



Minutos más tarde de lo sucedido hicieron acto de presencia elementos de la Policía Ministerial investigadora.