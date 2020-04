Motociclista es hospitalizado tras chocar con camioneta, en Veracruz Puerto

A la altura del fraccionamiento Los Pinos en la zona norte de la ciudad de Veracruz la tarde del viernes hubo un percance entre un motociclista y una camioneta, movilizándose el personal de la Cruz Roja y de la Policía, así como Agentes de Tránsito.



Esto se dio en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y Constituyentes en el citado fraccionamiento.



El repartidor de comida, Carlos Alberto “N”, conducía una motocicleta, marca Italika sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia Raz y Guzmán, sin embargo en el cruce con Constituyentes, se estrelló contra la camioneta, tipo Windstar, manejada por Daniel C. V. de 79 años de edad.



Al parecer al dar la vuelta para tomar Constituyentes, no tomó precauciones y acabó estrellándose el repartidor de comida. Los testigos del accidente ayudaron al repartidor tapándolo del sol con una sábana y le pusieron un cartón para no quemarse con el pavimento caliente.



A ese punto se movilizaron los paramédicos de Cruz Roja para darle asistencia al motociclista y trasladarlo a un hospital.



Mientras tanto la zona fue asegurada por un perito de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz, recabando la información para deslindar responsabilidades con el parte de accidente.