Motociclistas burlan cercos y organizan paseos en alrededores del Pico de Orizaba

Toda vez que este domingo arribaron motociclistas de Orizaba a la zona del Parque Nacional Pico de Orizaba, el director de Protección Civil de Atzitzintla, Puebla, Manuel Barojas Vargas, reiteró su exhorto a que la gente no acuda a este lugar.



El funcionario municipal mencionó que ya se bloqueó la salida del pueblo en dirección a Texmalaquilla, pero a los motociclistas no les importó y simplemente burlaron el cerco.



Señaló que los policías que había en el lugar comentaron que los vieron pasar y tomar otros caminos para seguir su ruta rumbo a las faldas del volcán.



Comentó que se conoce que eran de Orizaba porque sus placas eran del estado de Veracruz y a algunos de ellos los conocen porque en otras ocasiones han visitado el lugar.



Ante ello, el director de PC reiteró su llamado a la población para que se mantenga en sus casas y evite ponerse en riesgo, pues recordó que actualmente no cuentan con personal que pueda realizar rescates o búsquedas.



Agregó que además de ello está el riesgo que pueden tener en caso de tormenta eléctrica, sin olvidar que en los municipios aledaños ha habido casos de COVID-19, otros sospechosos e incluso una defunción de un habitante de Esperanza.



Barojas Vargas lamentó que haya personas que siguen acudiendo al volcán sin que les importe nada