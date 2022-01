Motorrepartidor denuncia abuso por parte de policías estatales, en Coatzacoalcos

Un nuevo caso de abuso a la autoridad por parte de la Policía Estatal tuvo lugar este martes en Coatzacoalcos, donde los uniformados golpearon y detuvieron a un joven repartidor por no dejar que le revisaran el celular.El agraviado, Jorge Sosme José, quien tuvo que pagar 2 mil 200 pesos para salir de la cárcel preventiva al ser acusado de "ultrajes a la autoridad", narró que este martes iba a realizar una entrega en motocicleta, cuando los policías lo detuvieron para una revisión de rutina.Sin embargo, los policías habrían comenzado a abusar de sus funciones y más allá de la revisión de papeles del vehículo del joven, quisieron revisar su teléfono personal por lo que el ambiente se tornó violento.Debido a que el agraviado estaba cerca de su domicilio, su familia, entre ellos, su mamá, llegó al punto para defenderlo y evitar que se lo llevaran detenido sin motivo alguno y también fue golpeada y maneada.El motociclista, acompañado de compañeros que cooperaron para sacarlo de la cárcel, denunció por la noche estos abusos policiacos de los que siempre son víctimas y pidió a las autoridades hacer lo propio para parar las acciones de los uniformados.Insistieron que los Policías usurpan funciones pues piden documentación que únicamente debería pedir Tránsito.Estos señalamientos no son los primeros en contra de Policías Estatales, a principios de enero migrantes y habitantes de Coatzacoalcos los señalaron de amenazarlos y extorsionarlos.Por su parte, automovilistas denunciaron que en los retenes que ponen en la madrugada aprovechan la oscuridad para quitarles teléfonos celulares y dinero a cambio de no detenerlos por el famoso delito de "ultrajes a la autoridad".