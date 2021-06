Motorrepartidores de Xalapa, hartos de los “abusos” de SSP

Decenas de motociclistas repartidores de la ciudad de Xalapa protestaron este viernes para denunciar los abusos que cometen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Con una protesta que dio inicio sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a un costado de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para después avanzar hacia el centro de la Capital del Estado, dirigirse al Cuartel “Heriberto Jara Corona” y concluir en la Plaza Lerdo, señalaron diversos casos de agresiones físicas, robos y detenciones sin fundamentos por parte de los uniformados.



"A mí me quitaron mi equipo telefónico, me borraron toda mi información. Yo documenté todo lo que estaban haciendo y fue cuando uno de los policías se molestó, me enganchó de manera brusca y prepotente. Me hicieron una detención ilegal. Tengo todo en orden", dijo Carlos Luna, uno de los quejosos.



Son alrededor de 5 casos los que tienen registrados en un par de meses, donde los repartidores se han visto supuestamente agredidos en operativos "fantasmas".



"Son operativos fantasma. Se paran dos o tres patrullas de Gobierno del Estado, te piden tus papeles. Hay compañeros que no tienen el recurso inmediato para poder emplacar y por esa situación, es que los detienen también".



Estando sobre la Torre de la SSP, los motorrepartidores solicitaron al titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, que se tomen cartas en el asunto, pues también han tenido problemas con las grúas y los altos costos por ser llevados al corralón.