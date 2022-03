Movimiento "Chucho el Roto” demanda incluir tarifa única en Reforma Eléctrica

El secretario general de la asociación civil "La leyenda del Chucho el Roto”, Jorge Morales Barradas, dio a conocer en conferencia de prensa que se presentó ante el Congreso del Estado la petición a la modificación de la reforma eléctrica.El vocero del movimiento de resistencia civil comentó que esta iniciativa que trabajan desde el año pasado es para garantizar la energía eléctrica a precios sustentables para todo el país y que se están solicitando especialmente 4 puntos:1. Reclasificación de las tarifas eléctricas.2.- Condonación de supuestos a deudos que presenta la CFE en contra de muchas familias de Veracruz y de la República Mexicana.3.- Reparación de las rutas de evacuación en la zona de Laguna Verde, en el radio de los 60 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE).5.- Implementación de Tarifa Única en todo el país."Independientemente de la reforma, independientemente de los puntos que trae la reforma o la contra reforma de energía dentro del país, seguimos trabajando en estos puntos y vamos a seguir insistiendo para que todo esto sea una realidad para todos los mexicanos", añadió.Informó que el punto más importante es el de tarifa única, el cual se planea que sea beneficioso para todo el país, teniendo en cuenta también la reclasificación de las tarifas."La tarifa única, que yo nombré 'Tarifa del Bienestar', podría ser una solución para toda esta situación de costos de la energía eléctrica y que se maneje un sólo costo, de 80 centavos por kw/h consumidos", explicó.En este sentido, recalcó que debe hacerse obligatoriamente una reclasificación de tarifas, ya que el problema recae en que existen muchas tarifas y éstas, a su vez, se rigen por la temperatura."Desde el 2002 tenemos por decreto que la Comisión Federal de Electricidad iba a cobrar la energía eléctrica pero las tarifas se iban a regir por medio de las temperaturas y no ha habido una reclasificación de tarifas", dijo Morales Barradas.Por último, insistió en que esta iniciativa tendría beneficio para todas las familias, con la condición de que no se incrementen posteriormente las tarifas."Nosotros lo que estamos peleando es que se reclasifiquen las tarifas y que el costo que hoy pagamos por kw consumido, sea un costo que realmente las familias puedan pagar y que el día de mañana no se les incremente este costo", finalizó.