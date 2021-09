Movimiento Magisterial también llegó a protestar a la SEV

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) también se manifestaron este lunes en el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir el cumplimiento de acuerdos con la dependencia.El dirigente estatal del MMPV, Daniel Hernández del Ángel, denunció la represión que sufren agremiados de esta organización ubicados en el sector 15 de Ixhuatlán de Madero por parte del Sindicato, debido a las condiciones generales de trabajo.“Hay acuerdos que se tomaron con (el titular) de la SEV (Zenzayen Escobar) para que los compañeros puedan laborar libremente con todas las condiciones en sus jefaturas de sector pero la parte oficial y docentes del sindicato mayoritario no han respetado los acuerdos y han sido consecuentes”, dijo.Por ello, pidió que les den un espacio, se les brinde la atención y que los acuerdos que se tomen con las autoridades correspondientes sean respetados.Los agremiados del MMPV laboran en localidades del municipio de Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco, entre otro del norte del estado de Veracruz, quienes laboran en las diferentes modalidades educativas y han sido objeto del acoso por parte de los representantes sindicales oficiales.En la manifestación el dirigente magisterial estuvo acompañado de autoridades escolares y jefes de sector, quienes denunciaron el acoso sufrido por los representes del sindicato mayoritario y que a pesar de haberse denunciado oportunamente, las autoridades educativas nada han hecho para solucionar el problema.Dijo que se han tenido reuniones de trabajo, se llegan a acuerdos pero éstos no se cumplen por parte de los funcionarios involucrados, por lo que decidieron manifestarse en las oficinas centrales de la SEV para “que nos otorguen un espacio para dialogar, sólo queremos soluciones, ya no queremos pláticas y que se tengan acuerdos y que cuando lleguemos a nuestras zonas seamos reprimidos”.