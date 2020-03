Movimiento Popular Francisco Villa quiere endurecer castigos a feminicidas

El representante político nacional del Movimiento Popular Francisco Villa, Arnulfo Reyes, dijo que dicha organización buscará crear iniciativas de reforma a la constitución, con el fin de que existan mayores beneficios para las mujeres o verdaderos castigos por los feminicidios.



"Buscaremos hacer un proyecto para presentarlo en los Estados, como iniciativas de reforma a la constitución para que no nada más quede un feminicidio planteado como una necesidad de las mujeres, sino de más cárcel a los violadores", dijo.



Por su parte, lamentó que el Gobierno Estatal no esté otorgando alternativas para erradicar la violencia de género y disminuir los feminicidios.



"No van formando un proyecto de seguridad real dentro del Estado y dentro del país. Diario muertos, diario secuestros, diario mujeres lastimadas, muertas, que ni el Presidente le quiere entrar".



De igual forma, exhortó a que ya se designe un titular en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que responda por los malos manejos en la entidad.



"La Fiscalía está sin una cabeza, es una encargada de despacho, donde Cuitláhuac no ha tenido la capacidad de entender que se necesita una titular, se necesita alguien que responda", finalizó.