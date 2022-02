Movimiento por la Justicia exhibirá cómo son las audiencias de detenidos por ultrajes

Tras la conformación del Movimiento por la Justicia , los videos de las audiencias de los más de mil casos de personas procesadas por ultrajes a la autoridad en Veracruz serán divulgados a los medios para exhibir las pruebas irregulares en las que se basaron para encarcelarlos.Además, en la revisión de los mismos participarán peritos y expertos forenses.Entrevistado al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa sostuvo que los casos serán divididos entre los abogados y las barras que se unieron a la organización, con el fin de agilizar los trámites para que puedan ser liberadas.Indicó que ya tuvieron un primer encuentro entre diversos litigantes expertos en esa rama del derecho, indicando que puntualmente se darán a conocer detalles de los casos y se buscará la máxima publicidad de las audiencias donde ya han sido imputados.“Ahorita vamos a recabar todas las copias de audio y video y una vez teniendo ese material el paso siguiente es mostrarles a los veracruzanos las pruebas en las que se basó la Fiscalía y que validaron los jueces para dejar a la gente en la cárcel”, dijo.Agregó que si bien se iniciarán ya los trámites correspondientes, el tiempo que tarden para resolverse tiene que ver con la particularidad de cada caso.Indicó que en diversos procesos, como el que se le sigue a la excomisionada presidenta del IVAI, Yolli “N”, se solicitará que se practique el Protocolo de Estambul, pues en este y otros casos, “los policías agredieron a los detenidos”, de ahí que pueden salir unos antes y otros después.El abogado aseguró que una vez que se pruebe que hubo tortura, se procederá en contra de los elementos que participaron de las arbitrariedades.Cuestionado respecto al comentario que realizó Cuitláhuac García Jiménez, sobre la posibilidad de que sean liberados 40 jefes de plaza de derogarse dicho tipo penal, el abogado sentenció que saldrán si es que solo están imputados por ese delito, de lo contrario no será así.Explicó que su trabajo como abogados será apegarse al bloque de constitucionalidad en cada caso, es decir, que se hayan respetado los principios de presunción de inocencia, debido proceso y defensa técnica adecuado. Si hay otras acusaciones, dijo, “eso es materia de otro debate”.Tomás Mundo sentenció sin embargo que si la Fiscalía no logró acreditar más allá de toda duda razonable que hay elementos para continuar el proceso y el juez no hizo su parte, el procesado por fuerza deberá salir “por falta de un trabajo profesional de la Fiscalía”.