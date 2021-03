Mucha concurrencia de adultos mayores causó larga fila en módulo de vacunación

Los adultos mayores tuvieron que esperar entre 4 y 5 horas a pleno rayo de sol antes de poder ingresar al edificio del Instituto Tecnológico de Orizaba donde serán vacunados. Hasta el mediodía fue que llegó el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor a intentar poner orden en este lugar, prometiendo a la gente que ya pasarían al auditorio, pero las personas siguen en las mismas condiciones: asoleándose.



Para las 14:00 horas ya se presentaron cuadros de insolación, deshidratación, desvanecimiento en los ancianos, porque desde antes de las 8 de la mañana estaban formando y el calor es intenso.



Después del mediodía arribó Ramos Alor para decirles la gente que "ya estamos habilitando el auditorio para que pasen y ya no se estén asoleando, no pueden estarse asoleando. Bienvenidos ¡Pasen!, ¡Pasen!".



Les dijo que estaba en esta sede para poner orden, pues la falta de organización provocó este calvario para la gente.



El Secretario recorrió la larga hilera donde escuchó decenas de quejas de los ciudadanos, así como reclamos al por mayor, los mismos que continúan hasta esta tarde a pesar de que el titular de la dependencia de Salud se fue, y es que la situación no cambió, siguen en el sol esperando por lapsos largos.



Personas desesperadas, angustiadas, enojadas, chocadas, ha dejado la jornada de vacunación en la sede del ITO. La piel enrojecida de tanto tiempo en el sol, mucha sudoración, sed, cansancio, hambre es lo que parecen los ancianos para poder ser vacunados.