Muchas empresas ya no soportarían aumento al salario mínimo: CCE Orizaba-Córdoba

Como un desatino consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos, el incremento de 15 por ciento que propone el Gobierno de México.



Indicó que esto situaría el minisalario en 141.70 pesos en la mayor parte del país y 213.39 pesos en la frontera norte, lo que muchas empresas ya no soportarían.



Indicó que este 2020 ha sido muy complicado para las empresas, que tuvieron que buscar diversas estrategias para poder sostenerse.



Esa labor titánica, recordó, la hicieron prácticamente solos, ya que en el país sólo se aplicó el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para mitigar los efectos de la pandemia a través de programas sociales.



Apuntó que, si bien los empresarios nunca han buscado que se le regale nada, sí requieren de apoyos para cumplir con sus obligaciones fiscales en plazos, por ejemplo, ya que nunca se han negado a pagar.



También, mencionó, solicitan préstamos con tasas blandas de interés para lograr su recuperación.



No obstante, reconoció, hasta ahora no han sido escuchados, por lo que se están sosteniendo apenas, por lo que propuestas como la hecha por el gobierno federal, para muchos será el fin y con ello solo se tendrá mayor desempleo.



Explicó que, si una empresa tiene a 10 trabajadores, tendrá que prescindir de algunos para estar en condiciones de dar ese aumento al salario mínimo.