Muchos empresarios quedaron fuera de créditos ofrecidos por el Gobierno Federal

Debido a que muchos empresarios no fueron considerados en los créditos ofrecidos por el Gobierno Federal en esta pandemia, muchos tendrán que recurrir a préstamos bancarios o a la venta de algunos bienes para atender algunas necesidades, señaló el empresario Nicolás Hernández Méndez.



Comentó que se desconoce cuáles fueron los criterios que se usaron para otorgar esos apoyos, pues no llegaron a todos los empresarios.



Indicó que, en el caso de su empresa, que es un balneario, no se tiene indicación de las autoridades sobre cuándo van a abrir, por lo que están a la espera de las indicaciones que den las autoridades sanitarias.



Recordó que se trata de evitar mayores contagios de coronavirus, pero son ya más de dos meses sin laborar, por lo que no solo hay falta total de ingresos, sino también el personal está afectado porque se quedó sin trabajo.



Comentó que les preocupa la situación de estas personas, a las que se espera recontratar en cuanto les permitan la reanudación de actividades.



Mencionó que al menos en su caso, aunque se inscribió al programa de créditos para empresas, no se le tomó en cuenta, por lo que está en una situación crítica, y en una condición similar están otras empresas, por lo que tendrán que buscar algún crédito o hasta vender un bien para generar capital.