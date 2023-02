Muchos pensionados, pocos trabajadores: Bomba de tiempo en Veracruz

La administración estatal planea que al concluir el sexenio en 2024 la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) supere los 2 mil 300 millones de pesos, destacó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno este martes, el funcionario estatal destacó que al cierre de 2022 la Reserva alcanzó mil 900 millones de pesos, lo que representa un incremento del 70 por ciento en comparación con el inicio de la presente gestión en 2018.En ese sentido el Estado es muy cuidadoso en no utilizar recursos de la reserva técnica del instituto, pues el fin es que continúe incrementándose para asegurar el pago de las pensiones en el futuro, expresó el funcionario estatal.“Hay poco más de mil 900 millones, es decir traemos un aumento del 2018 a la fecha de más del 70 por ciento, el objetivo como lo ha dicho el Gobernador es que para el cierre de esta administración la Reserva Técnica se haya duplicado, de hecho, yo creo que más, yo espero que podamos dejar la Reserva Técnica en diciembre de 2024 en alrededor de dos mil 300 millones de pesos, es decir más del cien por ciento de lo que recibió de los mil cien”, dijo.Lima Franco, reiteró que anualmente el Estado destina 3 mil millones de pesos para que el IPE pague las pensiones, sin embargo, reconoció que posiblemente este año sea una cantidad superior la que se erogue para este fin.“El IPE no es suficiente para garantizar el pago, lo que pagan los trabajadores en activo para pagar a los pensionados no es suficiente. Hoy en día la relación es de 3 a 1, cuando tendría que ser de 12 a 1, ese diferencial lo tiene que subsidiar el Gobierno con más de 3 mil millones de pesos cada año.De hecho, este año va a ser más, pero el objetivo es seguir garantizando el pago de las pensiones y no tocar la Reserva Técnica”, dijo.