Muchos ponen el corazón en tener poder y el control: Obispo de Orizaba

En donde se tiene el corazón, ahí está el tesoro y cada quien decide en dónde colocarlo aunque algunos lo ponen en el poder, en el control hacia los demás o en la violencia, indicó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino."Donde está tu tesoro ahí está tu corazón. Muchos en el poder, en el control de los demás y también otros acumulan tesoros en los bienes materiales".En la homilía de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel, el prelado preguntó a los fieles si vale la pena acumular bienes y riquezas terrenales, antes que las espirituales, asimismo les enfatizó que es necesario invertir en el reino de los cielos.“Acumulemos bienes que nos permitan entrar en la alegría de la comunión con Dios, en la alegría de la comunión con los hermanos, en la alegría de construir un mundo más justo, más fraterno. Acumulemos bienes en la caridad, atesoremos bienes que nos permitan entrar al cielo, no tesoros que nos lo impidan”.Pidió a los fieles no colocar en el centro de su vida los bienes materiales, aunque dijo que eso no significa que la gente no trabaje, sino que se debe procurar el desarrollo de todos laborando cada quien en su área.