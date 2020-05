Muere Damián Durán, exalcalde de Mariano Escobedo

Gran consternación causó la repentina muerte del exalcalde de Mariano Escobedo, Damián Durán Reyes, quien se desempeñaba en la actual administración municipal como titular del Ramo 033.



El funcionario, quien dirigió la administración municipal 2001-2004, fue declarado muerto en horas de la mañana, versión confirmada por familiares y amigos cercanos a la familia.



Trascendió que Duran Reyes, quien era originario de la cabecera municipal y se dedicaba a la producción de planta en viveros, fue intervenido el pasado mes de abril en la Ciudad de México por un problema en el ojo izquierdo.



Hay versiones que señalan la posibilidad de que el ex Alcalde se contagiara de una infección viral que agravó su salud, al padecer de una enfermedad crónica degenerativa.



El alcalde Baldomero Montiel, con quien el exedil sostenía una estrecha amistad, confirmó también el deceso y dijo desconocer si la muerte de Damián fue consecuencia del COVID-19.



Cabe señalar que la Secretaría de Salud en el Estado confirma para el municipio de Mariano Escobedo tres casos de coronavirus, dos de estos en unidades habitacionales colindantes con Orizaba.



Los restos mortales del ex Alcalde serían velados en su domicilio particular, ubicado en la cabecera municipal de Mariano Escobedo.