Muere enfermera que laboraba en Módulo COVID-19 del Hospital Regional de Orizaba

Debido a complicaciones en su salud, la auxiliar de enfermería Guadalupe Magdaleno Águila perdió la vida este domingo, con lo que suman dos decesos de personal de la institución en menos de 24 horas, ya que poco antes se anunció que el director de la Unidad Médico Familiar número 51 en Acayucan, José Antonio Escalante Vergara, había muerto supuestamente por COVID-19, lo que no está confirmado.



La auxiliar, de 53 años, había sido internada por presentar síntomas de neumonía, por lo que se tenía considerada como sospechosa de coronavirus; sin embargo, no habían llegado los resultados de su prueba cuando se dio su fallecimiento.



Se conoció que laboraba en el Módulo COVID-19 del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO), en donde fue internada.



A través de un mensaje en las redes sociales, el dirigente sindical, doctor Juan Carlos Perzabal Castillo expresó en una esquela su sentir y el del comité que encabeza por el deceso de la auxiliar, por lo que deseó pronta resignación a sus familiares.



El fallecimiento de esta enfermera es el segundo de un trabajador del Módulo COVID-19, ya que en fecha reciente falleció un enfermero de Córdoba que estaba asignado a esta área.



Debió ser enviada a casa



Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguraron que su compañera enfermera asignada al módulo COVID-19 en el Hospital General Regional de Orizaba, quien murió por coronavirus, debió haber sido enviada a su casa pues tenía algunas enfermedades.



Los amigos de esta enfermera, de quien destacan su noble labor y que estaba cerca de jubilarse, dijeron que al igual que otros trabajadores de las diferentes áreas no la mandaron a su hogar aún y cuando era sector de riesgo.



"Cuánta gente se ha ido de permiso por lo mínimo y gente que en verdad lo amerita no la mandan y sigue al pie del cañón", dijo.



De igual forma dijeron que hay muchos casos de personal que sigue laborando, luchando con el temor del contagio porque son blanco perfecto pues son pacientes hipertensos, diabéticos, de seguimiento de cáncer, lupus, púrpura, por citar.



Lamentaron que los compañeros sigan muriendo porque no tuvieron a tiempo el equipo de proteccion, porque no pudieron quedarse en casa ya que los obligaron a seguir trabajando.



De igual forma apuntaron que Veracruz es uno de los estados que tiene un número importante de personal de salud que ha muerto por COVID-19 y en cumplimiento de su deber.