Muere ganado en Uxpanapa por derrame de hidrocarburos; acusan a GSM de ecocidio

Habitantes del Uxpanapa denunciaron ecocidio en sus tierras por culpa de la empresa GSM filial de Grupo Carso, quien no conforme habría abusado de adultos mayores al hacerlos firmar un permiso para perforar sus tierras por 30 años a cambio de 250 mil pesos.Los afectados, dijeron que no han pasado más de 6 a 8 meses de la firma y ahora sus animales están muriendo, por el derrame de hidrocarburos que ha habido en la zona a consecuencia de las actividades de la empresa.“Nosotros tenemos afectaciones y es lo que no nos han reconocido, los daños que tenemos en la pera, en nuestro terreno ha habido derrames de aceites, ha habido muertes de ganado bovino y ahí también tenemos el problema del acceso, el camino tampoco nos lo han reparado y se han ido en puras promesas”, expresaron pobladores del ejido "Niños Héroes".Detallaron que hubo abuso por parte de GSM pues los contratos para entregar el dinero se los hicieron firmar a adultos mayores que no estaban asesorados.GSM realiza trabajos de exploración petrolera terrestre en el Valle del Uxpanapa y ha contaminado parcelas, esteros, lagunas y arroyos que desembocan en el río Uxpanapa que a su vez desemboca en el río Coatzacoalcos.“Se hizo un convenio de 250 mil pesos, nos dijeron que era un pago único por 30 años, eso se firmó hace como un año, ahorita se me han muerto 10 animales bovinos y unas vacas que me han mal parido, por lo mismo de las afectaciones de los químicos que corren por el lago”, comentaron.Explicaron que apenas este martes, la empresa los citó en los juzgados, no para resolver la situación, sino para amedrentarlos y hacerles saber que, si no les permiten seguir ingresando, (pues los campesinos y dueños de los espacios les han bloqueado el paso), podrían resultar afectados con multas de más de 600 mil pesos por día.