Muere hijo de Juan Carlos Romero Hicks, líder de diputados del PAN

El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, informó del fallecimiento de su hijo, Juan Carlos Romero Siekman, pérdida por la que él y su familia han recibido las condolencias de la clase política.



“Con profundo dolor comparto que mi hijo Juan Carlos falleció el día de hoy. JuanCa consagró su vida a la música y encontró satisfacción en la creación artística. Extrañaremos su sencillez, generosidad y gran corazón. Agradezco sus muestras de afecto, oraciones y acompañamiento”, escribió el líder panista en San Lázaro en su cuenta de Twitter.



A las condolencias por la pérdida se han sumado la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, así como el líder del PAN en el Senado, Mauricio Kuri y el dirigente nacional panista, Marko Cortés.



Rojas Hernández expresó Me uno a la tristeza de mi coordinador Juan Carlos Romero Hicks, @JCRomeroHicks, y la de su familia, por el sensible fallecimiento de su hijo Juan Carlos y deseo que pronto encuentren consuelo. Q.E.P.D”.



“Fuerza y pronta resignación para ti y tu familia”, le deseó Kuri. En su mensaje de apoyo a la familia Romero.



Mientras, el líder de Acción Nacional, Cortés Mendoza, expresó “Con profundo dolor envío mis más sentidas condolencias al coordinador @JCRomeroHicks por el fallecimiento de su querido hijo Juan Carlos. Un fuerte abrazo para ti, para sus familiares y amigos, en estos momentos difíciles. Descanse en paz”.



Otros personajes que se han expresado su apoyo a la familia Romero son el líder del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, y el diputado y ex líder del PRI, Enrique Ochoa Reza.



El primero expuso en su Twitter: “Envío mi más sentido pésame a mi querido amigo @JCRomeroHicks por el lamentable fallecimiento de su hijo Juan Carlos. Mi solidaridad para él y toda su familia”.



Ochoa expresó: “Envío un abrazo con profunda solidaridad a mi amigo @JCRomeroHicks por el sensible fallecimiento de su hijo Juan Carlos. Mi más sentido pésame a toda su familia y amigos. Descanse en paz”.