Muere hombre al ser atropellado por una camioneta en el puerto de Veracruz

En céntricas calles ocurrió la noche del sábado, el atropellamiento y deceso de una persona del sexo masculino sobre la avenida Ignacio Allende en el puerto de Veracruz, generando la movilización de los cuerpos de emergencia, policías y personal de la FGE.Esto se dio en el cruce de la citada avenida, entre Francisco Canal y Hernán Cortes, junto a las instalaciones del ex penal de Allende en esta ciudad.Los reportes indicaban que un hombre iba cruzando, de unos 35 a 45 años de edad, y fue alcanzado por una camioneta, de color blanco de batea, marca Ford, tipo Ranger, haciéndolo volar y golpeando contra el pavimento.Testigos del accidente reportaron al teléfono de emergencias del 911, pidiendo la presencia de los cuerpos de emergencia.La zona fue acordonada por los elementos de la Policía Naval, Estatal y Municipal, los cuales colocaron cinta amarrilla, y pidieron una ambulancia.Los paramédicos de la Cruz Roja indicaron que la persona ya no contaba con signos vitales, reportando a las autoridades ministeriales.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron a las diligencias del caso, asegurando indicios y llevando a cabo el levantamiento del cuerpo para ser llevado al Forense.El conductor de la camioneta, marca Ford, tipo Ranger fue detenido por los preventivos y entregado a las autoridades de la fiscalía para deslindarle responsabilidades.En tanto los oficiales peritos recabaron la información del percance y lo turnaron a la fiscalía investigadora para integrar la carpeta de investigación. Mientras tanto, el cuerpo permanece en calidad de no identificado, dando entrada una carpeta de investigación.